Ucraina, bombe su Kiev: vittime. Raid Russia in tutto il Paese (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Bombardamenti questa notte sull’Ucraina. In una delle offensive più massicce degli ultimi mesi, la Russia ha lanciato attacchi su diverse regioni, con l’allarme antiaereo che è scattato in tutto il Paese. Diverse esplosioni sono state segnalate a Kiev, dove un Raid nella parte occidentale della città ha ucciso almeno due persone, ha detto il sindaco della capitale Vitali Klitschko su Telegram, come riporta la Cnn. “Un’altra esplosione nella capitale. Distretto di Svyatoshynskiy. Tutti i servizi si stanno dirigendo verso la scena. Le auto stanno bruciando nel cortile di un edificio residenziale”, si legge nel post. “Due vittime nel distretto di Svyatoshynskiy. I medici stanno fornendo assistenza sulla scena”. In precedenza, Klitschko ha riferito che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Bombardamenti questa notte sull’. In una delle offensive più massicce degli ultimi mesi, laha lanciato attacchi su diverse regioni, con l’allarme antiaereo che è scattato inil. Diverse esplosioni sono state segnalate a, dove unnella parte occidentale della città ha ucciso almeno due persone, ha detto il sindaco della capitale Vitali Klitschko su Telegram, come riporta la Cnn. “Un’altra esplosione nella capitale. Distretto di Svyatoshynskiy. Tutti i servizi si stanno dirigendo verso la scena. Le auto stanno bruciando nel cortile di un edificio residenziale”, si legge nel post. “Duenel distretto di Svyatoshynskiy. I medici stanno fornendo assistenza sulla scena”. In precedenza, Klitschko ha riferito che ...

