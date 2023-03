Ucraina | bombardamenti su Kharkiv e Odessa - Forte esplosione a Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e Odessa. Esplosioni anche a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il volo sulla città di Bakhmut distrutta dai bombardamenti. Le immagini con il drone #ANSA - Agenzia_Italia : La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza energia elettrica a seguito di un attacco russo. Pesan… - Pietro_Firenze : Ucraina: bombardamenti russi nella notte, allarme in tutte le regioni - Mondo - ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e Odessa. Esplosioni anche a Dnipro… -

09 mar 05:33russi nella notte sulle regioni di Kharkiv e Odessarussi ...Volodymyr Zelensky ha ringraziato i manifestanti georgiani per il loro sostegno all'durante ...russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e di Odessa. Esplosioni ... L'allarme antiaereo è stato attivato in tutte le regioni dell', compresa quella di Kiev. .Altre esplosioni si sono verificate stamattina a Kiev nel distretto occidentale di Sviatoshynskyi. Lo ha dichiarato il sindaco della capitaleVitali Klitschko su Telegram. Due persone sono rimaste ferite e sono state curate sul luogo dell'attacco, ha specificato Klitschko aggiungendo che alcune auto sono andate in fiamme nel cortile ...

Ucraina: bombardamenti su Kiev, almeno due feriti Tiscali Notizie

Così il post sui social "Forze aerospaziali russe stanno distruggendo posizioni e la base della 110a brigata delle Forze armate ucraine, sostenendo l'attacco sul fronte". Secondo la milizia di Kadyrov ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. Bombardamenti russi hanno colpito le regioni di Kharkiv e Odessa, Esplosioni sono state segnalate nella notte nelle città ucraine di Dnipro e di Kirovoh ...