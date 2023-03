Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e Odessa. Esplosioni anche a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il volo sulla città di Bakhmut distrutta dai bombardamenti. Le immagini con il drone #ANSA - ItalyNowadays : Ucraina: bombardamenti russi nella notte, allarme in tutte le regioni. - fisco24_info : Ucraina, allarme antiaereo in tutte le regioni. Forte esplosione a Kiev: Bombardamenti russi hanno colpito nella no… - lettera_mosca : UCRAINA - La mappa dei bombardamenti russi di stanotte e stamattina. #russia #ucraina #guerra -

Esplosioni anche a Kiev Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di esplosioni nella capitale, mentre un' ondata dirussi sta colpendo diverse parti del Paese . '...09 mar 05:33russi nella notte sulle regioni di Kharkiv e Odessarussi ...Volodymyr Zelensky ha ringraziato i manifestanti georgiani per il loro sostegno all'durante ...Altre esplosioni si sono verificate stamattina a Kiev nel distretto occidentale di Sviatoshynskyi. Lo ha dichiarato il sindaco della capitaleVitali Klitschko su Telegram. Due persone sono rimaste ferite e sono state curate sul luogo dell'attacco, ha specificato Klitschko aggiungendo che alcune auto sono andate in fiamme nel cortile ...

Ucraina, bombardamenti su Kharkiv e Odessa | Forte esplosione a Kiev: feriti TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Sono stati colpiti edifici ...Bombardamenti nella notte sull'Ucraina, è scattato l'allarme antiaereo in tutte le regioni. Stoltenberg; Bakhmut potrebbe cadere a breve.