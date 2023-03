Ucraina, bombardamenti su diverse regioni: 4 morti a Leopoli | Forti esplosioni a Kiev, metà città senza riscaldamento (Di giovedì 9 marzo 2023) 09 mar 07:43 Bombe russe sull'Ucraina, 4 morti nella regione di Leopoli Quattro persone sono morte nella regione di Leopoli in seguito ai bombardamenti russi della notte. Lo ha reso noto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) 09 mar 07:43 Bombe russe sull', 4nella regione diQuattro persone sono morte nella regione diin seguito airussi della notte. Lo ha reso noto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e Odessa. Esplosioni anche a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il volo sulla città di Bakhmut distrutta dai bombardamenti. Le immagini con il drone #ANSA - mauro_in_89 : #Ucraina ???? mattinata di #bombardamenti in tutto il Paese. L'attacco missilistico odierno assomiglia molto a quello… - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: #Ucraina: bombardamenti russi nella notte, allarme in tutte le regioni - Mondo - ANSA - RaffaelePizzati : #Ucraina: bombardamenti russi nella notte, allarme in tutte le regioni - Mondo - ANSA -