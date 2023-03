Ucraina | attacco a Leopoli | 4 civili uccisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Kiev, 9 mar. (Adnkronos) - Quattro persone sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione di. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Maksym Kozytskyi, secondo cui un razzo russo è caduto in una zona residenziale nel distretto di Zolochiv causando un incendio che adesso è stato spento. "In questo momento, sappiamo di quattro persone morte - ha aggiunto - Si tratta di quattro adulti. Due uomini e due donne. Erano a casa quando è caduto il razzo. Ci sono ancora detriti da rimuovere sotto i quali potrebbero esserci altre persone". L'incendio ha distrutto tre edifici residenziali. Tre auto, un garage e vari annessi. Le truppe russe hanno lanciato un massicciocontro l'durante la notte e stamattina presto, in particolare nelle regioni di Kiev, Zhytomyr , Odessa e Kharkiv. ...