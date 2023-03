Ucraina, attacchi missilistici russi in tutto il Paese (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella notte attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina. Colpite le città di Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia, come conferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“E' stata una notte difficile. Un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese. attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie”, spiega Zelensky, sottolineando che comunque “tutti i servizi funzionano, il sistema energetico è in fase di ripristino e sono state imposte restrizioni in tutte le regioni”.“Il nemico ha lanciato 81 missili nel tentativo di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue miserabili tattiche – ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella nottein tutta l'. Colpite le città di Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia, come conferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“E' stata una notte difficile. Un massiccio attacco missilistico inila infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie”, spiega Zelensky, sottolineando che comunque “tutti i servizi funzionano, il sistema energetico è in fase di ripristino e sono state imposte restrizioni in tutte le regioni”.“Il nemico ha lanciato 81 missili nel tentativo di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue miserabili tattiche – ...

