Ucraina ancora sotto attacco: bombardamenti russi in tutte le regioni (Di giovedì 9 marzo 2023) La guerra in Ucraina non conosce tregue. La russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici e l'allarme antiaereo è stato attivato in tutti gli oblast ucraini. L'amministrazione militare della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La guerra innon conosce tregue. Laa ha effettuato una serie di attacchi missilistici e l'allarme antiaereo è stato attivato in tutti gli oblast ucraini. L'amministrazione militare della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunat… - GiovaQuez : Orsini: 'Non abbiamo ancora visto niente. La situazione peggiorerà assolutamente con assoluta certezza. La Russia h… - OfficialASRoma : ?? Dalla patch sulle maglie alla sciarpa acquistabile in occasione di #RomaJuve L’#ASRoma ancora al fianco di UNHCR… - ElisaGarello : RT @martaottaviani: Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunati a… - LiborioEdo : RT @martaottaviani: Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunati a… -