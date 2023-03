Uccise una barista a Reggio Emilia, pena ridotta a 20 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Sconto di pena in secondo grado per Hicham Boukssid, il 38enne marocchino che l'8 agosto 2019 Uccise a coltellate la 25enne cinese Hui Zhou, barista al 'Moulin Rouge' di Reggio Emilia. Lo riporta la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Sconto diin secondo grado per Hicham Boukssid, il 38enne marocchino che l'8 agosto 2019a coltellate la 25enne cinese Hui Zhou,al 'Moulin Rouge' di. Lo riporta la ...

