Uccide la madre a martellate | il padre lancia l’allarme | 23enne arrestato

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una donna di 45 anni è stata uccisa questa mattina a colpi di martello dal figlio di 23 anni nel Torinese. Aresarebbe stato il marito della vittima, il quale subito dopo la tragedia si sarebbe recato dalla polizia locale per denunciare quanto accaduto. Visibilmente sotto shock, però, l’uomo avrebbe rilasciato dichiarazioni confuse, parlando di “sangue” in casa, il luogo del delitto. Una pattuglia si è recata presso l’abitazione dov’è stato trovato il cadavere della donna a terra, in cucina. Il figlio di 23 anni era ancora accanto allacon il martello in mano, ma non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione. Inutilii i soccorsi, per le gravi condizioni in cui verteva la vittima. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il giovane, di origini pachistane, sarebbe già stato fermato a Pinerolo. Le indagini ...

Omicidio a Pinerolo, nel torinese, dove un giovane 23enne di origine pakistana avrebbe colpito a martellate la madre, 45enne, che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto e ...

