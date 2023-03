Uccide la madre a martellate: 23enne in manette (Di giovedì 9 marzo 2023) Torino – La massacra a martellate fino ad Ucciderla: è quanto accaduto a Pinerolo, nel torinese, dove un giovane 23enne di origine pakistana avrebbe colpito a martellate la madre, 45enne, tra le mura di casa che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto e accertando il movente dell’aggressione. Il giovane, a quanto si apprende, sarebbe già stato fermato. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Tarquinia, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Torino – La massacra afino adrla: è quanto accaduto a Pinerolo, nel torinese, dove un giovanedi origine pakistana avrebbe colpito ala, 45enne, tra le mura di casa che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto e accertando il movente dell’aggressione. Il giovane, a quanto si apprende, sarebbe già stato fermato. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Tarquinia, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : ??#oltrelostretto - 23enne uccide a martellate la madre in casa. I dettagli ?? - Marina34247647 : RT @ImolaOggi: Pinerolo (Torino), 23enne pakistano uccide la madre a martellate - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Uccide la madre a martellate: 23enne in manette - angelo_perfetti : Uccide la madre a martellate: 23enne in manette - diegobottin11 : #Pinerolo, 23enne uccide la madre a martellate -

Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo Omicidio a Pinerolo, nel torinese, dove un giovane 23enne di origine pakistana avrebbe colpito a martellate la madre, 45enne, che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto e ... Lite in famiglia sfocia nel sangue: donna uccisa dal figlio Pinerolo, uccide la madre a martellate al culmine di una lite: fermato 23enne A Pinerolo un 23enne ha ucciso la madre a martellate AGI - Omicidio questa mattina a Pinerolo, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a Pinerolo, dove risiede una famiglia di pachistani. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ... Omicidio a Pinerolo, nel torinese, dove un giovane 23enne di origine pakistana avrebbe colpito a martellate la, 45enne, che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto e ...Pinerolo,laa martellate al culmine di una lite: fermato 23enneAGI - Omicidio questa mattina a Pinerolo, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso ladi 45 anni a martellate. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a Pinerolo, dove risiede una famiglia di pachistani. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ... Uccide la madre a martellate, 23enne fermato a Pinerolo La Stampa Pinerolo, 23enne uccide la madre a martellate: arrestato Stamattina a Pinerolo un ragazzo di 23 anni ha colpito la madre 45enne a martellate uccidendola, il movente non è noto. È stato arrestato ... Drammatico omicidio nel Torinese: 23enne uccide la madre a martellate Ha preso la madre a martellate in testa e l'ha uccisa. E' successo a Pinerolo, in via Sommeiller 32, in centro città. La vittima è una donna pachistana di 45 anni. Ad aggredirla, il figlio ventitreenn ... Stamattina a Pinerolo un ragazzo di 23 anni ha colpito la madre 45enne a martellate uccidendola, il movente non è noto. È stato arrestato ...Ha preso la madre a martellate in testa e l'ha uccisa. E' successo a Pinerolo, in via Sommeiller 32, in centro città. La vittima è una donna pachistana di 45 anni. Ad aggredirla, il figlio ventitreenn ...