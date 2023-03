Tuttosport – “Quarti meritati. Milan campione? Sognare è bello” (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 01:47:03 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: LONDRA (INGHILTERRA) – A 11 anni di distanza dall’ultima volta il Milan torna ai Quarti di finale di Champions League. I campioni d’Italia, infatti, dopo aver chiuso al secondo posto del Gruppo E alle spalle del Chelsea, superano il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi. Dopo l’1-0 dell’andata al Meazza firmato Brahim Diaz, i rossoneri fanno 0-0 a Londra estromettendo così gli Spurs dalla competizione e strappando il pass per il prossimo turno. Grandissima felicità per i tifosi del Diavolo e per il tecnico Stefano Pioli che commenta così nel postpartita: “Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 01:47:03 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: LONDRA (INGHILTERRA) – A 11 anni di distanza dall’ultima volta iltorna aidi finale di Champions League. I campioni d’Italia, infatti, dopo aver chiuso al secondo posto del Gruppo E alle spalle del Chelsea, superano il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi. Dopo l’1-0 dell’andata al Meazza firmato Brahim Diaz, i rossoneri fanno 0-0 a Londra estromettendo così gli Spurs dalla competizione e strappando il pass per il prossimo turno. Grandissima felicità per i tifosi del Diavolo e per il tecnico Stefano Pioli che commenta così nel postpartita: “Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dabadidabada1 : @tuttosport Imbarazzante e' il Milan ai quarti mentre noi siamo in EL. - Luxgraph : Pioli e la Champions: 'Quarti meritati. Milan campione? Sognare è bello' - Luxgraph : Champions: Psg e Conte fuori, Milan e Bayern ai quarti - GiamboGiambo : RT @tuttosport: ?? Tanta roba la qualificazione. TANTA ROBA! Non trattiene la gioia Olivier Giroud ai microfoni di Prime dopo la qualificaz… - tuttosport : ?? Tanta roba la qualificazione. TANTA ROBA! Non trattiene la gioia Olivier Giroud ai microfoni di Prime dopo la qu… -