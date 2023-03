Tuttosport – la replica dei tifosi del Torino (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 17:23:06 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: ROMA – “Roma invasa di tifosi della Real Sociedad. Daje Roma! Meglio che vinca una squadra italiana!“. Con questo post su Instagram il presidente del Torino Urbano Cairo ha deciso di mostrare il proprio supporto alla Roma in vista della partita di Europa League in programma contro gli spagnoli della Real Sociedad. Un augurio particolare e inaspettato, che ha lasciato perplessi i tifosi granata. Guarda la gallery La magia di Karamoh stende il Bologna: il Torino a -1 dalla Juve Cairo, auguri alla Roma: i commenti dei tifosi del Torino Molti di loro infatti hanno commentato il post su Instagram mostrando i loro dubbi riguardo la scelta del proprietario del club. “Ma come daje Roma pres?“, è una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 17:23:06 Fa notizia quanto riportato poco fa da: ROMA – “Roma invasa didella Real Sociedad. Daje Roma! Meglio che vinca una squadra italiana!“. Con questo post su Instagram il presidente delUrbano Cairo ha deciso di mostrare il proprio supporto alla Roma in vista della partita di Europa League in programma contro gli spagnoli della Real Sociedad. Un augurio particolare e inaspettato, che ha lasciato perplessi igranata. Guarda la gallery La magia di Karamoh stende il Bologna: ila -1 dalla Juve Cairo, auguri alla Roma: i commenti deidelMolti di loro infatti hanno commentato il post su Instagram mostrando i loro dubbi riguardo la scelta del proprietario del club. “Ma come daje Roma pres?“, è una ...

