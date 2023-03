Tutto sul duetto di Blanco con Mina: quando esce (Di giovedì 9 marzo 2023) Il duetto di Blanco con Mina diventa finalmente realtà. I due si corteggiano ormai da più di un anno, da quando Mina ascoltò Brividi al Festival di Sanremo 2022. Blanco era in duetto con Mahmood e i due vinsero quell’edizione della kermesse canora conquistando davvero tutti. Tra questi, anche la grande Mina che aveva espresso il desiderio di conoscerlo. I primi contatti sono stati resi possibili grazie alla mediazione del figlio di lei, Massimiliano Pani, che aveva dichiarato subito che alla madre era piaciuta la canzone Brividi. Nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare che quelle parole di apprezzamento si sarebbero trasformate addirittura in una collaborazione. E invece, sembra proprio che adesso il pezzo in feat. sia in dirittura ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildicondiventa finalmente realtà. I due si corteggiano ormai da più di un anno, daascoltò Brividi al Festival di Sanremo 2022.era incon Mahmood e i due vinsero quell’edizione della kermesse canora conquistando davvero tutti. Tra questi, anche la grandeche aveva espresso il desiderio di conoscerlo. I primi contatti sono stati resi possibili grazie alla mediazione del figlio di lei, Massimiliano Pani, che aveva dichiarato subito che alla madre era piaciuta la canzone Brividi. Nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare che quelle parole di apprezzamento si sarebbero trasformate addirittura in una collaborazione. E invece, sembra proprio che adesso il pezzo in feat. sia in dirittura ...

