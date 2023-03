Tutto pronto per Pechino Express 2023: anticipazioni 9 marzo (Di giovedì 9 marzo 2023) Fan di Pechino Express ai posti di combattimento! Siete pronti per piazzarvi in prima fila sul divano? Da questa sera, giovedì 9 marzo 2023, torna su Sky Uno (e in streaming in qualsiasi momento su Now), la nuova stagione del game adventure più amato del piccolo schermo. Alla conduzione troveremo come da tradizione Costantino Della Gherardesca. Quest’anno però non sarà da solo. Dopo il successo della sua improvvisa presenza per sostituire Costa, ci sarà anche Enzo Miccio. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata di debutto della nuova stagione? Ve lo sveliamo qui di seguito. Pechino Express, la prima puntata del 2023: le anticipazioni In questa prima puntata, inizieremo a conoscere meglio le coppie di concorrenti: Giorgia Soleri e Federippi, a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Fan diai posti di combattimento! Siete pronti per piazzarvi in prima fila sul divano? Da questa sera, giovedì 9, torna su Sky Uno (e in streaming in qualsiasi momento su Now), la nuova stagione del game adventure più amato del piccolo schermo. Alla conduzione troveremo come da tradizione Costantino Della Gherardesca. Quest’anno però non sarà da solo. Dopo il successo della sua improvvisa presenza per sostituire Costa, ci sarà anche Enzo Miccio. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata di debutto della nuova stagione? Ve lo sveliamo qui di seguito., la prima puntata del: leIn questa prima puntata, inizieremo a conoscere meglio le coppie di concorrenti: Giorgia Soleri e Federippi, a ...

