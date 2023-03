Tutti i diffidati in Serie A: chi rischia la squalifica nel weekend. Spiccano Giroud e Rabiot (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 47 i calciatori diffidati per la 26ma giornata di Serie A, anche se alcuni di loro saranno assenti per infortunio. Curioso il caso di Moise Kean della Juventus, già in diffida prima dell’ultimo turno di campionato e che rimane a rischio squalifica per somma di ammonizioni per aver ricevuto un cartellino rosso diretto nel match contro la Roma che gli faranno saltare le prossime due sfide dei bianconeri contro Sampdoria e Inter. Tris di diffide in casa Milan: Kjaer, Giroux e Rebic sono a rischio squalifica, così come Kim del Napoli. Il Verona, con cinque giocatori in diffida, è la squadra con più elementi arrivati ad un solo cartellino dallo stop di un turno. Detto di Kean, in casa Juventus ci sono Alex Sandro (comunque in dubbio per infortunio) e Rabiot ad un giallo dalla sospensione, così come ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 47 i calciatoriper la 26ma giornata diA, anche se alcuni di loro saranno assenti per infortunio. Curioso il caso di Moise Kean della Juventus, già in diffida prima dell’ultimo turno di campionato e che rimane a rischioper somma di ammonizioni per aver ricevuto un cartellino rosso diretto nel match contro la Roma che gli faranno saltare le prossime due sfide dei bianconeri contro Sampdoria e Inter. Tris di diffide in casa Milan: Kjaer, Giroux e Rebic sono a rischio, così come Kim del Napoli. Il Verona, con cinque giocatori in diffida, è la squadra con più elementi arrivati ad un solo cartellino dallo stop di un turno. Detto di Kean, in casa Juventus ci sono Alex Sandro (comunque in dubbio per infortunio) ead un giallo dalla sospensione, così come ...

