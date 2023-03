Tutti gli uomini di Rocca nelle carte di Lady Asl (Di giovedì 9 marzo 2023) Grandi manovre alla Regione Lazio. Che con l’elezione a presidente di Francesco Rocca ha aperto di nuovo le porte ad alcuni personaggi finiti a vario titolo dell’inchiesta giudiziaria Lady Asl. Un’indagine che travolse esponenti della giunta di Francesco Storace facendo emergere, fra l’altro, l’esistenza di un rodato sistema di corruzione che vedeva coinvolti anche funzionari pubblici delle Asl capitoline. E che portò all’indebita erogazione di somme di denaro per milioni di euro a società fantasma. L’elezione di Rocca ha aperto di nuovo le porte della Regione Lazio ad alcuni personaggi finiti nell’inchiesta giudiziaria “Lady Asl” Ma vediamo chi sono i prescelti. Alessandro Ridolfi ex coordinatore della segreteria di Francesco Storace, finì marginalmente nell’inchiesta (non indagato) e oggi è in pole per ricoprire il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Grandi manovre alla Regione Lazio. Che con l’elezione a presidente di Francescoha aperto di nuovo le porte ad alcuni personaggi finiti a vario titolo dell’inchiesta giudiziariaAsl. Un’indagine che travolse esponenti della giunta di Francesco Storace facendo emergere, fra l’altro, l’esistenza di un rodato sistema di corruzione che vedeva coinvolti anche funzionari pubblici delle Asl capitoline. E che portò all’indebita erogazione di somme di denaro per milioni di euro a società fantasma. L’elezione diha aperto di nuovo le porte della Regione Lazio ad alcuni personaggi finiti nell’inchiesta giudiziaria “Asl” Ma vediamo chi sono i prescelti. Alessandro Ridolfi ex coordinatore della segreteria di Francesco Storace, finì marginalmente nell’inchiesta (non indagato) e oggi è in pole per ricoprire il ...

