Tutti gli infortunati in Serie A: gli indisponibili squadra per squadra. Chi non gioca nel weekend (Di giovedì 9 marzo 2023) Ventiseiesima giornata di campionato già alle porte, con il solito 'spezzatino' ad attenderci. Si comincia domani sera con la sfida tra Spezia ed Inter al Picco, con i nerazzurri che, ancora senza Skriniar e Dimarco, potrebbero anche pensare ad un filo di turnover in vista del ritorno di Champions League. Promette scintille invece la sfida di sabato 11 alle 18.00 tra Napoli e Atalanta, con gli azzurri che vogliono rialzarsi dopo il ko con la Lazio della scorsa settimana. Nerazzurri di Gasperini che però arrivano con numerosi acciacchi, pesanti quelli di Scalvini e Koopmeiners. Biancocelesti che chiuderanno proprio la tornata del sabato con l'incrocio con il Bologna al Dall'Ara. Domenica che avrà il suo inizio al Via del Mare con il match tra Lecce e Torino; nel tardo pomeriggio la Roma ospita un Sassuolo in fiducia, mentre la Juventus cercherà di rilanciarsi con la Sampdoria alle ...

