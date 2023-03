“Tutti fuori”. Amici 22, Maria De Filippi cambia i tre giudici. E arrivano loro: i nuovi nomi (Di giovedì 9 marzo 2023) Amici 22, scelti i tre giudici del Serale. È una vera e propria rivoluzione quella attuata nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi che vedrà sfidarsi quindici concorrenti. La prima puntata è prevista per sabato 18 marzo a partire dalle 21:15 e vedrà la partecipazione della cantante Francesca Michielin. Intanto sono cambiate le regole per l’accesso alla parte conclusiva del programma, come ha spiegato la stessa Maria De Filippi. “Mi sentite, allora… – ha spiegato Maria recentemente – stiamo arrivando pian piano all’ultima puntata della messa in onda del pomeridiano senza che le maglie siano state assegnate. Senza che i professori abbiamo scelto a chi darla e a chi non darle. Ok? Abbiamo solo 10 magliati che sono pochi. Se in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)22, scelti i tredel Serale. È una vera e propria rivoluzione quella attuata nella fase finale del talent show condotto daDeche vedrà sfidarsi quindici concorrenti. La prima puntata è prevista per sabato 18 marzo a partire dalle 21:15 e vedrà la partecipazione della cantante Francesca Michielin. Intanto sonote le regole per l’accesso alla parte conclusiva del programma, come ha spiegato la stessaDe. “Mi sentite, allora… – ha spiegatorecentemente – stiamo arrivando pian piano all’ultima puntata della messa in onda del pomeridiano senza che le maglie siano state assegnate. Senza che i professori abbiamo scelto a chi darla e a chi non darle. Ok? Abbiamo solo 10 magliati che sono pochi. Se in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jaxofficial : CI VEDIAMO QUEST’ESTATE???????? Ce le avete chieste in tantissimi dopo i 4 Sold Out del Forum?? ECCO A VOI LE DATE DEL T… - martens195 : RT @LookDual: Pier Silvio nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni è vietato nel regolamento che vale per tutti no? Ma quindi do… - nonloso01747111 : @Helisa_9 Parliamo dei parenti di lei precisamente la mamma che paragonano il rapporto di Clizia e Ciavarro a loro… - Kingofabio : @koala_wednesday Daniele è il concorrente più protetto di tutti, devono farlo arrivare infondo per forza è stato se… - red_eclectic : @Lollobast anche se non siamo statunitensi, tra i soldi della cia, ci sono anche i nostri. fai una bella colletta c… -