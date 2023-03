Tutte le lavatrici sono anche asciugatrici: basta usare questo trucco | Ti cambia la vita (Di giovedì 9 marzo 2023) Il trucco perfetto in inverno che renderà la tua lavatrice una perfetta asciugatrice: finalmente il risparmio sarà assicurato. La lavatrice è senza dubbio uno tra gli elettrodomestici che ogni giorno svolge un lavoro non indifferente. Utilizzata per lavare ed igienizzare i nostri indumenti, sarà usata continuamente soprattutto quando abbiamo la tendenza a sporcarci alla velocità della luce. Il trucco economico per asciugare i tuoi indumenti (Grantennistoscana.it)In questo periodo però, dove il caro bolletta ci ha costretti a modificare tantissime delle nostre abitudini, anche avviare un semplice lavaggio dovrà essere fatto in modo oculato e con meno leggerezza rispetto al passato (dove un centesimo non faceva la differenza), evitando il più possibile sprechi sia di energia ma anche di ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilperfetto in inverno che renderà la tua lavatrice una perfetta asciugatrice: finalmente il risparmio sarà assicurato. La lavatrice è senza dubbio uno tra gli elettrodomestici che ogni giorno svolge un lavoro non indifferente. Utilizzata per lavare ed igienizzare i nostri indumenti, sarà usata continuamente soprattutto quando abbiamo la tendenza a sporcarci alla velocità della luce. Ileconomico per asciugare i tuoi indumenti (Grantennistoscana.it)Inperiodo però, dove il caro bolletta ci ha costretti a modificare tantissime delle nostre abitudini,avviare un semplice lavaggio dovrà essere fatto in modo oculato e con meno leggerezza rispetto al passato (dove un centesimo non faceva la differenza), endo il più possibile sprechi sia di energia madi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Glorietta2006g1 : @GiuggiaSpeciale No lei stira fa le lavatrici porta il caffè tutte le mattine... quindi? Ancora parli - FrancescoFaiss : @say_my_name_93 @CompagnoMonti Questa storia delle lavatrici è una stronzata sei vittima della propaganda. Pensi ci… - Dusansex : per tutte le lavatrici ?? - ADerespinis : RT @Giobegood: @ADerespinis A meno di15 giorni entrata militari Russi, già migliaia donne stuprate e incinta, bimbi sparavano a carri armat… - noeemisimone : domani devo fare tutte le lavatrici e asciugatrici per fare la valigia, farmi la tinta e fare le unghie porcodio -