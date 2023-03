Tuta militare e... Kate Middleton colonnello: una foto pazzesca | Guarda (Di giovedì 9 marzo 2023) Kate Middleton colonello: la principessa del Galles ha tolto gli abiti reali e ha indossato la divisa mimetica, trasformandosi in un vero e proprio soldato nel giorno della festa della donna. La moglie del principe William è stata nominata colonnello onorario delle Guardie irlandesi a dicembre 2022. E ieri ha partecipato a un'esercitazione militare, occupandosi principalmente di supporto tecnico alle vittime del campo di battaglia per l'assistenza ai soldati feriti nella pianura di Salisbury innevata, nel Wiltshire. La Middleton, quindi, si è fatta vedere con Tuta militare e berretto di lana. Questa era la sua prima visita, e anche la sua prima esercitazione, da quando è stata nominata colonnello onorario. Quando uno dei soldati è rimasto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)colonello: la principessa del Galles ha tolto gli abiti reali e ha indossato la divisa mimetica, trasformandosi in un vero e proprio soldato nel giorno della festa della donna. La moglie del principe William è stata nominataonorario delle Guardie irlandesi a dicembre 2022. E ieri ha partecipato a un'esercitazione, occupandosi principalmente di supporto tecnico alle vittime del campo di battaglia per l'assistenza ai soldati feriti nella pianura di Salisbury innevata, nel Wiltshire. La, quindi, si è fatta vedere cone berretto di lana. Questa era la sua prima visita, e anche la sua prima esercitazione, da quando è stata nominataonorario. Quando uno dei soldati è rimasto ...

