Tunisia, presidente accentra poteri e scioglie consigli comunali (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente tunisino, che ha monopolizzato tutti i poteri dall'estate del 2021, ha deciso giovedì 9 marzo l'imminente scioglimento dei consigli comunali, formati nel 2018 e considerati un'importante ...

Tunisia, presidente accentra poteri e scioglie consigli comunali Il presidente tunisino, che ha monopolizzato tutti i poteri dall'estate del 2021, ha deciso giovedì 9 marzo l'imminente scioglimento dei consigli comunali, formati nel 2018 e considerati un'importante ... Tunisia: presidente Saied scioglie consigli comunali (ANSA) - TUNISI, 09 MAR - Il presidente tunisino Kaïs Saïed, al termine di un Consiglio dei ministri da lui presieduto ha annunciato la convocazione dei deputati alla prima seduta del nuovo Parlamento ...