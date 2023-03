Trump pubblica libro con lettere private | anche quelle a Kim

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il secondodi Donalddopo la sua uscita dalla Casa Bianca è in arrivo il 25 aprile negli Stati Uniti. Si tratta, anticipa Axios, di una raccolta discritte dal tycoon nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deidesk : Trump fece la sua prima apparizione pubblica alla Conservative Political Action Conference - dove pure è andata Mel… - qmark17bg : RT @MetalHe69092042: Dai @MarcoFattorini fai il giornalista una volta nella vita, pubblica questo video dal quale si VEDE chiaramente che '… - Labellasospesa : RT @MetalHe69092042: Dai @MarcoFattorini fai il giornalista una volta nella vita, pubblica questo video dal quale si VEDE chiaramente che '… - ccombercat : RT @MetalHe69092042: Dai @MarcoFattorini fai il giornalista una volta nella vita, pubblica questo video dal quale si VEDE chiaramente che '… - NostraD64669142 : RT @MetalHe69092042: Dai @MarcoFattorini fai il giornalista una volta nella vita, pubblica questo video dal quale si VEDE chiaramente che '… -

Le lettere sono poi finite nei documenti top secret cheha portato dalla Casa Bianca nella sua residenza a Mar - a - Lago e sono attualmente oggetto dell'indagine del procuratore speciale Jack ......a 700 miliardi di nuove entrate nel decennio che saranno usati per investimenti di spesa... La soluzione del presidente è tornare ai livelli di tassazione pre riforma fiscale di Donalde, ...Biden fa la patrimoniale: mossa anti -. Ecco cosa c'è dietro Joe Biden sta per prendere una decisione destinata a dividere l'opinioneamericana e gli elettori . Il presidente degli Usa prepara una misura per tagliare l'...

«Lo odio con tutto me stesso» Il Post

Il secondo libro di Donald Trump dopo la sua uscita dalla Casa Bianca è in arrivo il 25 aprile negli Stati Uniti. Si tratta, anticipa Axios, di una raccolta di lettere private scritte dal tycoon nell' ...Per Rupert Murdoch, dopo le elezioni del 2020 vinte da Joe Biden, Donald Trump e Rudy Giuliani stavano diventando "sempre più pazzi". La frase è contenuta in un'email inviata dal patron di Fox news a ...