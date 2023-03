Truffano coppia di anziani fingendosi avvocati del figlio | la pausa caffè li tradisce | arrestati

(Di giovedì 9 marzo 2023) VITERBO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Viterbo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo, nei confronti di due 34enni cittadini italiani, responsabili dei reati di truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. All’inizio dello scorso mese di febbraio, a Viterbo, dueconiugi hanno ricevuto una telefonata da parte di un sedicente avvocato il quale riferiva di assistere il loroin stato di fermo presso una caserma dei carabinieri a causa di gravi problemi legati all’assicurazione della sua autovettura e di avere bisogno di 4.900 euro per una rapida risoluzione della pratica. La richiesta veniva rafforzata da una ulteriore chiamata da parte di un sedicente maresciallo dell’Arma ...

Il primo riferiva di assistere il figlio della coppia in stato di fermo per problemi legati all'assicurazione della sua automobile e di aver bisogno di 4.900 euro per risolvere la questione.

I due truffatori in azione. Dalle riprese la polizia di Viterbo è riuscita a risalire agli autori, poi arrestati, del raggiro a una coppia di anziani con il trucco del figlio coinvolto in un incidente.