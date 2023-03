Trovato con una pistola rubata, arrestato un 24enne a Barra (Di giovedì 9 marzo 2023) Trovato con una pistola rubata, 24enne finito in manette per porto abusivo di arma e ricettazione Trovato con una pistola rubata, 24enne finito nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in corso Sirena, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso 1390 euro e di una pistola Beretta cal.9 munita di 11 cartucce, di cui una camerata, risultata rubata a novembre del 2006. F.D.C., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per porto abusivo di arma e ricettazione. Se ti va lascia un like alla notra pagina ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)con unafinito in manette per porto abusivo di arma e ricettazionecon unafinito nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-, nel transitare in corso Sirena, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso 1390 euro e di unaBeretta cal.9 munita di 11 cartucce, di cui una camerata, risultataa novembre del 2006. F.D.C.,napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per porto abusivo di arma e ricettazione. Se ti va lascia un like alla notra pagina ...

