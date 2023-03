"Troppi soldi, li ho gettati nell’immondizia". La confessione choc di Panzeri (Di giovedì 9 marzo 2023) L’ex deputato europeo del Pd ha detto ai giudici belgi che non sapeva dove conservare il denaro in contanti che gli pioveva sulla testa a fiumi, tanto da gettarlo nei rifiuti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) L’ex deputato europeo del Pd ha detto ai giudici belgi che non sapeva dove conservare il denaro in contanti che gli pioveva sulla testa a fiumi, tanto da gettarlo nei rifiuti

