(Di giovedì 9 marzo 2023)tornerà a lottare a Wrestlemania 39, ma questo già lo sapete. La canadese, pioniera in anni difficili del wrestling femminile, durante l’ultima puntata di WWE The Bump insieme a Lita e Liv, ha parlato benissimo di quest’ultima. Secondo la WWE Hall of Famer, Liv rappresenta ciò per cui la stessasi è battuta per tutta la durata della sua carriera. Un vero e proprio “endorsement” nei confronti dell’ex Ms. Money in the Bank e Smackdown Women’s Champion. “Liv, diamine, credo che tututto ciò per cui abbiamo sempre lavorato. Tu vai là fuori, lavori duro, hai passione, segui i tuoi sogni. Amo vederti sul ring. Sono seduta qui e sono piacevolmente sorpresa, non che sia accaduto, ma perché era quello che volevi fare da piccola e che hai da sempre voluto ...

Trish Stratus e le parole al miele per Liv Morgan: “Incarni il nostro spirito” Zona Wrestling

