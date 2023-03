Trionfo azzurro nel Biathlon Dorothea Wierer vince la gara individuale e Lisa Vittozzi festeggia la coppa di specialità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OggiSportNotiz2 : Nella ghiacciaia di Ostersund, Svezia, la nazionale azzurra di Biathlon inizia nel migliore dei modi la penultima t… - BiathlonAzzurro : Ad #Östersund è andata in scena una gara storica per il #biathlonazzurro. #Wierer e #Vittozzi hanno completato una… - messveneto : Biathlon, Lisa Vittozzi si prende la Coppa del mondo nell'Individuale: Nella 15 km a Oestersund trionfo azzurro: pr… - casini_alberto : Rogers Favola e inconscio,Cappuccetto Rosso Il Bosco la Nonna il Lupo Cattivo il Cacciatore,Cenerentola la Sorellas… - TorinoNews24 : Trionfo Azzurro - Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera... -

... glitter e bronzer all over, tonalità pastello dal rosa baby e all'sullo sguardo. I finish ... labbra glossate e riflessi siderali hanno sfilato in passerella in unY2K. Ricevi news e ...... incorniciati da tocchi di bianco della neve e dall'intenso del cielo limpido. Per non ... trasformando diverse parti dell'Isola in undi fiori, colori e profumi. È il caso della ...Al momento, l', è al tredicesimo posto ma l'avvio di stagione esaltante gli ha permesso di ... Un suoinfatti si gioca a 41 volte la posta. Una cosa che quindi appare assai impossibile. ...

Östersund 2023, individuale femminile: doppietta e coppa di ... Biathlon Azzurro

L'Italia sempre più in alto nel biathlon: grandissimi risultato ad Oestersund, doppietta con Wierer e Vittozzi che alza anche la Coppa ...Nella penultima tappa di Coppa del Mondo la Wierer precede la compagna di squadra Vitozzi che grazie al suo secondo posto centra anche la coppa di specialità ...