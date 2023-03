Trieste | accoltellata dall' ex mentre tornava a casa | grave 45enne Lei lo aveva denunciato poche ore prima E' caccia all' aggressore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #trieste, accoltellata dall'ex mentre tornava a casa: grave 45enne. Lei lo aveva denunciato poche ore prima. E' cac… - Telequattro : TRIESTE | 14ENNE ACCOLTELLATA: POLIDORI ‘E’ UN ALLARME, EPISODI TROPPO FREQUENTI’ -

...è che la ragazza abbia portato con sé il coltello nei suoi spostamenti da Muggia a. Si ... TEMI: accoltella amica accoltellamento friuli venezia giulia accoltellamento fvgmuggia ...... frequentano la stessa classe della terza media a Castelbelforte, Nel triestino una 14ennedall'amica In provincia di, sabato 25 febbraio, una quindicenne ha sferrato un colpo di ...Una 14enne diè statanella tarda serata di sabato 25 febbraio. La giovane si trova ricoverata nel reparto pediatrico dell'ospedale "Burlo Garofolo" del capoluogo. Le sue condizioni sono serie, ...

Agguato in via del Veltro, accoltella l'ex e fugge: donna a Cattinara TriestePrima

Stava tornando a casa quando è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato più coltellate e poi è fuggito. È accaduto ieri sera, proprio nel giorno della Festa della donna, in via del Veltro a Tries ...È accaduto mercoledì sera, proprio nel giorno della Festa della donn a. L'aggressore, secondo quanto ricostruito dalla polizia grazie anche ad alcune testimonianze, sarebbe il suo ex compagno, un citt ...