Trentino | una madre denuncia | “Un albergo voleva che mio figlio disabile si nascondesse in una saletta privata”

Cecilia Bonaccorsi, 67 anni, romana, farmacista in pensione, ha deciso di raccontare a Repubblica l'esperienza negativa subita dalla sua famiglia presso l'hotel Colbricon Beauty & Relax, 4 stelle, nella località di San Martino di Castrozza, in Trentino. Il figlio Tommaso Pimpinelli, terzogenito, ha 24 anni ed è un disabile cognitivo: è affetto dalla sindrome di Norrie, una patologia genetica rara caratterizzata da anomalie dello sviluppo della retina associate a cecità congenita. Nonostante la malattia Cecilia Bonaccorsi e il marito Remo Pimpinelli raccontano di aver portato il figlio in vacanza in tutto il mondo, senza aver mai incontrato particolari problemi. Il ragazzo ama in particolare la montagna ed è per questo che la famiglia frequenta la località di San Martino di Castrozza da 19 anni.

