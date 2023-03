Trentino | l’accusa di una madre all’hotel | “Volevano spostarci di tavolo perché mio figlio è disabile”

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Alcuni ospiti si sono lamentati di suoa cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in disparte?” A sentirselo dire è stata Cecilia Bonaccorsi,delTommaso, affetto da sindrome di Norrie. Un invito arrivato da un’albergatrice durante un soggiorno in, in cui la donna si era recata, come tutti gli anni, assieme al marito e al24enne. “È ungrave ma noi l’abbiamo portato in tutto il mondo e nessuno ci ha mai riservato un simile trattamento”, ha detto la farmacista in pensione, 67 anni, che ha denunciato il caso a La Repubblica. “Ero talmente scossa che sono riuscita solo ad abbozzare”, ha affermato la donna, che ha poi deciso di non attendere la fine della settimana per rientrare a Roma, interrompendo il soggiorno all’albergo, il ...