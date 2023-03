Trentino, hotel chiede alla famiglia di spostarsi: “Il ragazzo disabile disturba i clienti” (Di giovedì 9 marzo 2023) Pensate di essere in vacanza, finalmente, con la vostra famiglia e soprattutto con vostro figlio, che ha una grave disabilità. Pensate a quante ore spese a programmare tutto, nei minimi dettagli, per far sì che quei giorni trascorsi fuori dalle mura di casa, lontani dalla solita e faticosa routine, fossero davvero di relax per voi e un momento di gioia per quel ragazzo che di gioie, nella sua vita di tutti i giorni, ne ha ben poche. Perché Tommaso ama la montagna, ama quell’aria frizzante che lo accarezza mentre percorre a piedi le vallate con mamma e papà. Non vede i paesaggi intorno a sé, non vede i fiori o la neve che lo circondano, ma è felice. Poi, la doccia fredda. “Un hotel in Trentino voleva farci spostare di tavolo perché mio figlio è disabile“. La vacanza in ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Pensate di essere in vacanza, finalmente, con la vostrae soprattutto con vostro figlio, che ha una grave disabilità. Pensate a quante ore spese a programmare tutto, nei minimi dettagli, per far sì che quei giorni trascorsi fuori dalle mura di casa, lontani dsolita e faticosa routine, fossero davvero di relax per voi e un momento di gioia per quelche di gioie, nella sua vita di tutti i giorni, ne ha ben poche. Perché Tommaso ama la montagna, ama quell’aria frizzante che lo accarezza mentre percorre a piedi le vte con mamma e papà. Non vede i paesaggi intorno a sé, non vede i fiori o la neve che lo circondano, ma è felice. Poi, la doccia fredda. “Uninvoleva farci spostare di tavolo perché mio figlio è“. La vacanza in ...

