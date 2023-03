Trent’anni di carcere per lo spione dei russi Walter Biot: “Atti gravi, è stato colto in flagranza” (Di giovedì 9 marzo 2023) Trent’anni di carcere. Questa la condanna del Tribunale militare di Roma per Walter Biot, il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. Per Biot, che ha assistito in aula alla lettura della sentenza, la procura militare aveva chiesto la condanna all’ergastolo. I giudici militari, nel condannare Biot a Trent’anni, hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Walter Biot colto in fragranza a fare la spia ai russi “Biot ha fatto commercio di Atti segreti ed è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023)di. Questa la condanna del Tribunale militare di Roma per, il capitano di fregata, arredai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. Per, che ha assistito in aula alla lettura della sentenza, la procura militare aveva chiesto la condanna all’ergastolo. I giudici militari, nel condannare, hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.in fragranza a fare la spia aiha fatto commercio disegreti ed è ...

