Treni sospesi per precauzione dopo terremoto (Di giovedì 9 marzo 2023) Circolazione dei Treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma nella zona di Umbertide. Lo ha ...

Treni sospesi per precauzione dopo terremoto Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma nella zona di Umbertide. Lo ha annunciato Rfi, ...

Terremoto in Umbria, scossa avvertita anche in Toscana La magnitudo è stata di 4,4 gradi. Al momento si registrano solo piccoli crolli. Scuole chiuse a Umbertide epicentro del sisma ...