Transizione ecologica, nuove regole Ue su aiuti di Stato fino al 2025 (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e Transizione in materia di aiuti di Stato, che durerà fino alla fine del 2025, volto a sostenere i settori chiave per la Transizione verso un'economia a emissioni nette zero. Il nuovo quadro temporaneo modifica e proroga il quadro temporaneo che venne adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto della guerra in Ucraina, già modificato il 20 luglio e il 28 ottobre 2022. Insieme alla modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, che la Commissione ha approvato oggi, il quadro temporaneo contribuirà ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa. Il quadro proroga la possibilità per ...

