Tragedia in Irpinia | Sgambati UIL | «Quando metteremo la parola fine?»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto«Si allunga ancora la scia di sangue, si continua a morire sul lavoro,laa questa strage?». Così Giovanni, segretario generale della Uil Campania, commentando l’ennesima morte sul lavoro in provincia di Avellino. «Questa volta è morto un uomo di 61 anni, un operatore ecologico e questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che certi lavori usuranti non si dovrebbero più fare ad una determinata età – sottolinea– inoltre, continuiamo a ritenere che se in un’azienda o su di un cantiere non si prendono provvedimenti, non si attuano tutte le misure di sicurezza necessari a salvaguardate la salute e la vita del lavoratore, non si può poi parlare di fatalità o incidente, per noi, le morti sul lavoro sono omicidi». ...