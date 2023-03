(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPago Vallo Lauro (AV) –alla raccolta deidal. Il tragico incidente è avvenuto qualche ora fa a Pago del Vallo di Lauro. Secondo una prima ricostruzione la vittima, 61enne del luogo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal predellino posteriore del, durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei. Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La conserva di fronte a unache ha commosso il Paese innescando polemiche velenose in ... v'erano i racconti dei nostri inviati (ben 53, spediti in giro per l', il Sannio e la Lucania) ...Il film, prodotto da Carmine Caracciolo perFilm Commission, con la sceneggiatura di Luca Di Leo e le musiche di Carmine Ioanna, è stato girato a Gesualdo, per narrare, con linguaggio ...Non si ferma la scia di suicidi in. Un avvocato di 52 anni è stato trovato impiccato questa mattina all'interno del suo studio. Lasi è consumata in una traversa del centralissimo corso Europa. Sono stati i familiari a ...

Tragedia in Irpinia, addetto ai rifiuti cade dal camion e muore anteprima24.it

«Chiediamo le dimissioni dei ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini per i mancati soccorsi dopo la tragedia di Cutro e per le frasi pronunciate poche ore dopo quella sciagura». E'la richiesta del ...I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 2 marzo, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, nel territorio del comune di Atripalda sulla corsia in direzione Avell ...