Tragedia in casa | due sorelle di 26 e 21 anni morte inspiegabilmente a distanza di una settimana

Due sorelle sono morte a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, un fatto che ha dell'inspiegabile e che ha gettato la famiglia delle ragazze nella più cupa disperazione. La famiglia devastata sta ora considerando di lasciarle "riposare in pace" insieme dopo che le sorelle sono morte a pochi giorni l'una dall'altra. Shaunie, 26 anni, è morta improvvisamente il 12 febbraio, mentre la sorella minore Shavanna, 21 anni, dopo aver condiviso online il suo dolore per la perdita di sua sorella, è morta una settimana dopo. I parenti scioccati hanno rivelato che anche Savannah è morta venerdì. Gli amici di Shaunie e Shavanna hanno dichiarato alla stampa che la morte delle due sorelle a distanza di una settimana l'una dall'altra rimane inspiegabile.

