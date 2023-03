Tragedia a Piacenza | un motociclista ha perso la vita dopo uno schianto contro un palo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dorothyofevol : tbh non vedo l'ora di fare una scappata a Piacenza sabato a recuperare la mia copia di A Cruel God Reigns, mi ispir… -

Genova . Dopo la paura e la, arriva la mazzata . Ed è molto salata. Per far partire i lavori e gli interventi di difesa e recupero dell'edificio di via17 devastato da un incendio lo scorso 14 febbraio, infatti,......evocativo delladi Cutro. L'opera si intitola " Il barcone ", acrilico e materiali poveri su tela, 2016, 80 per 60 cm. L'iniziativa della mostra è stata promossa dal Club di, che, ...... tragicamente evocativo delladi Cutro. "Il barcone" è il titolo, acrilico e materiali poveri su tela, 2016, 80 per 60 cm. L'iniziativa della mostra è stata promossa dal Club di, ...

Tragedia sfiorata nella notte in viale Piacenza, finisce contro un palo per non investire un gruppo di persone in strada: grave al Maggiore ParmaToday

L'appello di chi è rimasto senza casa a tutta la comunità genovese: l'urgenza è quella di mettere in sicurezza quello che rimane del palazzo ...Il messaggio Le parole del vescovo durante il pellegrinaggio a Piacenza per San Scalabri - «Possiamo imparare da lui e fare la nostra parte aprendo le braccia a fratelli e sorelle» «Dobbiamo accoglier ...