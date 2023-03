Traffico Roma del 09-03-2023 ore 19:30 (Di giovedì 9 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per lavori si procede in fila sulla Roma Napoli tra Guidonia Montecelio e la A24 Roma Teramo in direzione di Napoli ancora trafficato il raccordo maggiori disagi in carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazione Roma sud è interna tra la Nomentana e la 24 auto incolonnate Verso il raccordo sul tratto Urbano della A24 tangenziale torcere segnalato un incidente tra la tangenziale e Portonaccio in tangenziale troviamo file tra la Salaria Tor di Quinto In entrambe le direzioni al Trieste incidente in piazza Gondar disagi per incidente anche via di Valle Muricana incrocio con via della Giustiniana per oggi terminati i lavori di potatura sulla Nomentana riaperto il tratto tra viale XXI Aprile e via di Sant’Agnese anche i percorsi dei bus a sono tornati regolari ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per lavori si procede in fila sullaNapoli tra Guidonia Montecelio e la A24Teramo in direzione di Napoli ancora trafficato il raccordo maggiori disagi in carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazionesud è interna tra la Nomentana e la 24 auto incolonnate Verso il raccordo sul tratto Urbano della A24 tangenziale torcere segnalato un incidente tra la tangenziale e Portonaccio in tangenziale troviamo file tra la Salaria Tor di Quinto In entrambe le direzioni al Trieste incidente in piazza Gondar disagi per incidente anche via di Valle Muricana incrocio con via della Giustiniana per oggi terminati i lavori di potatura sulla Nomentana riaperto il tratto tra viale XXI Aprile e via di Sant’Agnese anche i percorsi dei bus a sono tornati regolari ...

