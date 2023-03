Traffico Roma del 09-03-2023 ore 18:00 (Di giovedì 9 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalla Roma Firenze a causa di un veicolo fermo Ci sono code tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale incidente sulla tangenziale in direzione del Foro Italico auto in coda dalla A24 a via dei Campi Sportivi ripercussioni inevitabili Per chi dal tratto Urbano della A24 Entro in tangenziale anche sul raccordo incidente con file in carreggiata interna tra la Bufalotta a via Prenestina sempre in interna rallentamenti e code a tratti tra la Roma Fiumicino e Montespaccato si procede in coda in carreggiata esterna tra la Colombo e la diramazione di Roma all’Olimpico l’Europa League alle 18:45 spostamenti in aumento in tutta l’area del Foro Italico al della Vittoria e sul lungotevere ricordiamo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dallaFirenze a causa di un veicolo fermo Ci sono code tra Ponzanono e la diramazioneNord in direzione della capitale incidente sulla tangenziale in direzione del Foro Italico auto in coda dalla A24 a via dei Campi Sportivi ripercussioni inevitabili Per chi dal tratto Urbano della A24 Entro in tangenziale anche sul raccordo incidente con file in carreggiata interna tra la Bufalotta a via Prenestina sempre in interna rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino e Montespaccato si procede in coda in carreggiata esterna tra la Colombo e la diramazione diall’Olimpico l’Europa League alle 18:45 spostamenti in aumento in tutta l’area del Foro Italico al della Vittoria e sul lungotevere ricordiamo ...

