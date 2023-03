Traffico Roma del 09-03-2023 ore 15:30 (Di giovedì 9 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto incidente sulla carreggiata interna del raccordo Ci sono code tra Bufalotta e la 24 in esterna rallentamenti e code a tratti tra la Roma Fiumicino è la diramazione di Roma Sud sul tratto Urbano della A24 Code in ingresso sulla tangenziale è su quest’ultima si procede in fila verso San Giovanni tra Corso Francia della Salaria e poi all’altezza del cimitero Verano la polizia locale Ci segnala un incidente in viale diciassettesima Olimpiade incrocio con Viale Tiziano un secondo incidente sul lungotevere Fellini in corso le potature sulla Nomentana interessato il tratto tra viale XXI Aprile via Sant’Agnese la chiusura In entrambe le direzioni deviato anche il trasporto pubblico alle 18:45 Europa League allo stadio Olimpico con Roma Real Sociedad le misure relative ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto incidente sulla carreggiata interna del raccordo Ci sono code tra Bufalotta e la 24 in esterna rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino è la diramazione diSud sul tratto Urbano della A24 Code in ingresso sulla tangenziale è su quest’ultima si procede in fila verso San Giovanni tra Corso Francia della Salaria e poi all’altezza del cimitero Verano la polizia locale Ci segnala un incidente in viale diciassettesima Olimpiade incrocio con Viale Tiziano un secondo incidente sul lungotevere Fellini in corso le potature sulla Nomentana interessato il tratto tra viale XXI Aprile via Sant’Agnese la chiusura In entrambe le direzioni deviato anche il trasporto pubblico alle 18:45 Europa League allo stadio Olimpico conReal Sociedad le misure relative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via L'Aquila ?????? #traffico rallentato altezza Piazza del Pigneto #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? traffico rallentato tra Via Nomentana e bivio A24 Roma-Teramo ? interna #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ??? #Roma #StadioOlimpico ??#UefaEuropaLeague #9marzo ore 21.00 ?incontro di calcio #Roma #RealSociedad ??? tempor… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Lungotevere Federico Fellini ?????? traffico rallentato ? ?? coinvolti più veicoli coinvolti #Luceverde #Lazio - crvosure : l’italia che decide di fare i lavori stradali a roma tutti insieme in qualsiasi zona vai ti devi fare 100 ore di tr… -