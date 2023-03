Traffico Roma del 09-03-2023 ore 11:30 (Di giovedì 9 marzo 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto regolare sulla Cassia bis Veientana lungo penalizzata da un incidente tra Castel de’ ceveri a via della Giustiniana in direzione Roma sulla raccordo anulare rallentamenti a tenere in carreggiata interna dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica però interventi di lieve entità che in carreggiata esterna tra l’uscita Ardeatine lo svincolo A3 turbano della Roma L’Aquila brevi code ora da Portonaccio alla tangenziale est permangono invece difficoltà sulla tangenziale un incidente sta bloccando il Traffico verso San Giovanni Al momento la tangenziale chiusa dalla Nomentana alla stazione Tiburtina inevitabili le ripercussioni incidente in via Cernaia nei pressi di via Volturno raccomandiamo tutte le attenzioni del caso e torna l’Europa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto regolare sulla Cassia bis Veientana lungo penalizzata da un incidente tra Castel de’ ceveri a via della Giustiniana in direzionesulla raccordo anulare rallentamenti a tenere in carreggiata interna dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica però interventi di lieve entità che in carreggiata esterna tra l’uscita Ardeatine lo svincolo A3 turbano dellaL’Aquila brevi code ora da Portonaccio alla tangenziale est permangono invece difficoltà sulla tangenziale un incidente sta bloccando ilverso San Giovanni Al momento la tangenziale chiusa dalla Nomentana alla stazione Tiburtina inevitabili le ripercussioni incidente in via Cernaia nei pressi di via Volturno raccomandiamo tutte le attenzioni del caso e torna l’Europa ...

