Traffico Roma del 09-03-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 9 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi risolto e rimosso l’incidente già segnalato sulla Cassia bis Veientana brevi code ora in ingresso per il raccordo anulare resta trafficata la via Cassia interessata da code tra la storta e Tomba di Nerone invariata la situazione anche sulla Flaminia interessata da incolonnamenti dall’albero al bivio di Tor di Quinto mentre sulla Salaria sono quelli da Fidene all’aeroporto dell’Urbe Per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna tra la Nomentana il bivio con laL’Aquila e successivamente a partire dalla Casilina Ardeatina in carreggiata esterna code tra salari e Cassia all’altezza dell’ Aurelia ed al bivio con laFiumicino Sino all’uscita Ostia Acilia sempre mi esterna permangono dentro allo svincolo per spina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astralmobilita : ??? #SS2bis #CassiaBis #CassiaVeientana #incidente rimosso, traffico regolare ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - PLRCparodyTM : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tnagenziale Est ??????Code tra Via Batteria Nomentana e Via dei Campi Sportivi ?? Piazzale degli Eroi #Luceverde #Lazio - Giusy178137351 : RT @vaniarella: Adoro questa notizia! Ti immagino “sfrecciare” nel traffico di Roma … Ti amo Lulù, sei fantastica. #fairylu ???? https:/… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ??????Code per 2 km tra Via Fiorentini e Tangenziale Est ?? Tangenziale Est #Luceverde #Lazio -

Traffico Roma del 09-03-2023 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

