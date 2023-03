“Tra poche esce dal GF Vip”. Un altro concorrente abbandona la casa, si è già saputo (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono rimasti solamente 13 concorrenti all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7 tra i quali sono al televoto Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Chi sarà l’eliminato della 40esima puntata di stasera? I sondaggi hanno parlato. Per i componenti del cast qualsiasi risultato sarà una sorpresa, in quanto non tutti hanno la percezione dell’idea dei telespettatori. Chi sarà eliminato oggi dal GF Vip 7 secondo ai sondaggi tra Nikita Pelizon, Milena Miconi, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà e Luca Onestini. GF Vip 7, sta per uscire lui: parola di sondaggi Ogni puntata che passa e il televoto di fa più complicato per gli spettatori del GF Vip 7. Ormai i vipponi di Alfonso Signorini sono diventati pochissimi, soltanto lo scorso ottobre era capitato ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono rimasti solamente 13 concorrenti all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7 tra i quali sono al televoto Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Chi sarà l’eliminato della 40esima puntata di stasera? I sondaggi hanno parlato. Per i componenti del cast qualsiasi risultato sarà una sorpresa, in quanto non tutti hanno la percezione dell’idea dei telespettatori. Chi sarà eliminato oggi dal GF Vip 7 secondo ai sondaggi tra Nikita Pelizon, Milena Miconi, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà e Luca Onestini. GF Vip 7, sta per uscire lui: parola di sondaggi Ogni puntata che passa e il televoto di fa più complicato per gli spettatori del GF Vip 7. Ormai i vipponi di Alfonso Signorini sono diventati pochissimi, soltanto lo scorso ottobre era capitato ...

