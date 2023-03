Totti e Noemi, nozze saltate a causa di Ilary? Spunta un clamoroso retroscena (Di giovedì 9 marzo 2023) Spunta un curioso retroscena su Totti e Noemi Bocchi? Tra i due sarebbero saltate le nozze e c’entra Ilary Blasi L’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrava giunto a un punto altissimo. Secondo le indiscrezioni il Pupone e la nuova fiamma post Ilary Blasi sarebbe stato a un passo dallo sposare la sua Noemi. Le cose però non sarebbero poi andate a finire come sperato e nella decisione maturata ci sarebbe anche lo zampino di Ilary, prossima al ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Stando alle ultime indiscrezioni gli avvocati dell’ex letterina e Francesco Totti avrebbero interrotto i contatti, con i rapporti che sarebbero dunque ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023)un curiososuBocchi? Tra i due sarebberolee c’entraBlasi L’amore tra FrancescoBocchi sembrava giunto a un punto altissimo. Secondo le indiscrezioni il Pupone e la nuova fiamma postBlasi sarebbe stato a un passo dallo sposare la sua. Le cose però non sarebbero poi andate a finire come sperato e nella decisione maturata ci sarebbe anche lo zampino di, prossima al ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Stando alle ultime indiscrezioni gli avvocati dell’ex letterina e Francescoavrebbero interrotto i contatti, con i rapporti che sarebbero dunque ...

