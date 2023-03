Tottenham, Richarlison contro Conte: “Voglio giocare, non capisco perché non scendo in campo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il calciatore del Tottenham, Richarlison, si è lamentato dei pochi minuti in campo, concessogli da Antonio Conte nel corso di questa stagione. Dopo l’ennesima panchina, anche in Champions League contro il Milan, il brasiliano si è sfogato dichiarando: “Sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una merda perché non ho minutie ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Non capisco per non gioco e il tecnico Conte non mi schieri. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente mi ha messo in panchina. contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il calciatore del, si è lamentato dei pochi minuti in, concessogli da Antonionel corso di questa stagione. Dopo l’ennesima panchina, anche in Champions Leagueil Milan, il brasiliano si è sfogato dichiarando: “Sono un professionista, lavoro tutti i giorni., questa stagione è stata una merdanon ho minutie ho anche subito un infortunio. Quando entro indo la mia vita. Nonper non gioco e il tecniconon mi schieri. Stavo andando bene, con due vittorieWest Ham e Chelsea, e improvvisamente mi ha messo in panchina.i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto ...

