Tottenham, Richarlison contro Conte: «La stagione è una merda»

Le parole di Richarlison, attaccante del Tottenham, dopo l'eliminazione in Champions League contro il Milan

Richarlison ha parlato dopo la sfida tra Tottenham e Milan che ha portato all'eliminazione degli Spurs dalla Champions League negli ottavi di finale.

PAROLE – «Sono onesto, questa stagione è stata una merda. Voglio giocare. Non capisco le scelte di Conte, ero in un momento positivo e poi il tecnico mi ha messo ancora in panchina. Ieri mi ha provato nell'undici titolare e poi…ancora in panchina».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

