Tottenham-Milan | Tonali | “Volevamo qualificarci a tutti i costi | emozione incredibile”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - sasastyles_ : RT @salamalekumismo: Cassano col pigiama di Paperino ad analizzare tottenham Milan e Bayern PSG. - PianetaMilan : #TottenhamMilan, #Tonali: “Quarti? Qualunque partita sarà da giocare” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

- PSG 2 - 0 21:100 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Maccabi - Fenerbahçe 78 - 74 20:30 Crvena Zvezda - Anadolu Efes 94 - 75 21:00 Monaco - Panathinaikos 84 - 70 BASKET - EUROCUP 18:30 ...Era una palla - gol, la terza del secondo tempo delche ora non temeva più il, avendo tutto lo spazio per gestire e ripartire. In pieno recupero però, Maignan ha tirato fuori la ...Esulta, Olivier Giroud, dopo la conquista dei quarti di finale di Champions del suo. Dopo lo 0 - 0 con il, il francese spiega: "Tanta roba. Abbiamo meritato questo risultato, anche se all'andata avremmo potuto fare un gol o due in più. Ma anche oggi abbiamo avuto noi ...

Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti dopo 11 anni | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - Il Milan si qualifica per i quarti di finale di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 con il Tottenham nel ritorno degli ottavi. All'andata a San Siro i rossoneri si eran ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo il passaggio del turno contro il Tottenham: "Siamo stati bravi e abbiamo giocato con personalità senza mai mo ...