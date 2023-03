Tottenham-Milan | Maignan | “Parata su Kane? Ero troppo concentrato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - theMilanZone_ : VOTA L’MVP DI #Tottenham- #Milan: #UCL - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: MILAN AI QUARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ???? Dopo 11 anni, i rossoneri sono tra le migliori 8 di Champions grazie a una grande… -

Dopo 11 anni ilraggiunge i quarti di finale di Champions League. I rossoneri eliminano dalla competizione ile adesso i tifosi ...Fanno festa i tremila tifosi rossoneri accorsi nella bolgia dell'avveniristicoHotspur Stadium, o 'New White Hart Lane'. Un impianto da sogno, che ildi Gerry Cardinale sogna per il ...Iltorna ai quarti di Champions League dopo 11 anni dall'ultima volta: i rossoneri, dopo l'1 - 0 dell'andata, hanno pareggiato 0 - 0 nel ritorno contro ildi Antonio Conte. Grande prova ...

Champions: Milan ai quarti dopo 11 anni, eliminato Conte - Calcio Agenzia ANSA

Dopo Chelsea-Borussia Dortmund, anche un altro ottavo di finale della Champions è rimasto impantanato nel traffico e la neve di Londra: quello tra Tottenham e Milan. Slittato dunque il fischio… Leggi ...per i rossoneri il prossimo impegno sarà contro la Salernitana in campionato. Di questo ne ha parlato l’estremo difensore del Milan: “Ora dobbiamo aspettare il sorteggio, pensiamo a una partita per ...