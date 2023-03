Tottenham-Milan | il fattore Theo Hernandez | capitano vero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - direpuntoit : Non si placano le critiche nei confronti di Antonio Conte, dopo l‘eliminazione agli ottavi di finale di… - noselpm99 : RT @AntoVitiello: ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague -

Tottenham-Milan 0-0, gli highlights: rossoneri ai quarti dopo 11 anni Sky Sport

Successo importantissimo per il Milan, che ha superato il Tottenham nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League ottenendo di conseguenza la qualificazione ai quarti di ...